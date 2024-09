Immigrazione irregolare in provincia di Ragusa, 20 espulsioni solo nel mese di agosto

Cronaca

Intensificati i servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura

L’ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa ha condotto un’intensa attività finalizzata al contrasto dell’immigrazione irregolare che ha interessato l’intero territorio provinciale. In particolare, dall’inizio del mese di agosto, numerose sono state le posizioni amministrative sottoposte al vaglio del personale specializzato al controllo del rispetto della normativa contenuta nel cosiddetto testo unico dell’immigrazione, portando all’emissione di 20 espulsioni dal territorio nazionale di stranieri irregolari di cui 14 eseguite con rimpatrio, a seguito di trattenimento presso i Cpr di Caltanissetta e Bari e 6 disposte con ordine del questore della provincia di Ragusa.

Il risultato è frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Questura di Ragusa sull’intera provincia iblea, con la collaborazione sinergica anche del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Particolare attenzione è stata rivolta nei confronti di stranieri già colpiti da numerosi pregiudizi penali o che si sono resi responsabili di condotte illecite provocando un certo allarme sociale tra le comunità locali.

In una sola giornata sono stati 6 i cittadini extracomunitari irregolari rintracciati che, dopo le attività istruttorie, sono stati espulsi dal territorio nazionale. Per 4 di essi, già inottemperanti a precedente ordine di lasciare il territorio nazionale, il questore ha firmato il decreto di trattenimento presso i Cpr di Caltanissetta e di Bari, in attesa del prossimo rimpatrio coatto con volo charter. Già rimpatriato invece un cittadino tunisino irregolare che nella notte del 24 agosto si era reso responsabile di atti di intemperanza presso l’ospedale civico di Vittoria.

E’ stato invece attinto da un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, con trattenimento presso il Cpr di Brindisi, un cittadino comunitario resosi responsabile di condotte di degrado urbano a Marina di Ragusa. Non meno gravosa l’attività condotta sul fronte degli sbarchi.

Sono stati infatti circa mille i migranti giunti presso l’hotspot di Pozzallo a seguito di 7 sbarchi e 5 trasferimenti dall’isola di Lampedusa, per i quali l’ufficio Immigrazione e personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ha condotto un’attenta attività finalizzata all’identificazione e verifica delle singole posizioni amministrative. In totale sono stati 49 i respingimenti con ordine firmati dal Questore di Ragusa.