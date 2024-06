Imprese giovanili attive, calano anche in provincia di Ragusa: le contromisure di Confcooperative

Economia

"Pronti ad attuare un'azione di sensibilizzazione sul territorio"

Dalle verifiche empiriche sul totale dello stock delle imprese attive giovanili in Italia, studio effettuato dal centro studi di Confcooperative Fondo Sviluppo, purtroppo in Italia si conferma anche nel 2023 il declino dell’imprenditorialità tra i giovani. L’invecchiamento della popolazione da una parte, e le difficoltà nel ricambio generazionale nelle imprese, dall’altra, rappresentano due elementi di criticità nella crescita e nello sviluppo sostenibile dell’imprenditoria giovanile italiana. Nel periodo 2015-2023 le imprese attive giovanili sono diminuite in tutte le annualità del periodo in esame. Erano 548mila unità nel 2015 e sono scese a 449 nel 2023, facendo segnare nell’ultimo anno una variazione negativa rispetto al 2015 pari al –18%. Anche l’analisi sullo stock delle cooperative attive giovanili in Italia nel periodo 2015-2023 conferma il declino dell’imprenditorialità cooperativa tra i giovani. Di fatto, nel 2023 la variazione negativa rispetto al 2015 fa segnare il –59,2%. Il 2023 purtroppo conferma il perdurare dell’“inverno demografico” della cooperazione giovanile.

La Sicilia, con 597 unità, mantiene il primato assoluto per numero di cooperative attive giovanili in Italia. il 42% delle cooperative attive giovanili, infatti, fa riferimento alle regioni del Sud. Il 23% ha sede legale nelle due Isole maggiori. L’ambito settoriale in Italia che registra il numero più elevato di cooperative attive giovanili è il sociale e sanitario pari al 15,5% del totale delle cooperative attive giovanili in età nel 2023. In termini di incidenza di cooperative attive giovanili rispetto al totale delle cooperative attive nel paese, il settore ricettivo e ristorazione, con il 6,8%, precede quello sociale e sanitario, con il 5,1% e l’istruzione e formazione, sempre con il 5,1%. In Sicilia, l’ambito settoriale che registra il numero più elevato di cooperative attive giovanili è il sociale con 112 unità, pari al 18,8% del totale delle cooperative attive giovanili in Sicilia nel 2023.