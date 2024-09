In provincia di Ragusa nasce la rete dei servizi di facilitazione digitale

Attualità

E' il progetto promosso dal Gal Terra Barocca con il finanziamento del Pnrr

Diventa pienamente operativo il progetto della “Rete dei servizi di facilitazione digitale” promosso dal Gal Terra Barocca finanziato dalla misura 1.7.2 del Pnrr. Con l’obiettivo di fornire un supporto concreto ai cittadini nell’utilizzo delle tecnologie digitali, nasce una rete che mira a colmare il divario digitale che ancora affligge molte persone, soprattutto nelle aree rurali e periferiche del territorio ibleo. I facilitatori digitali, che sabato scorso presso la sala Spadaro del Comune di Modica hanno sottoscritto i propri contratti di lavoro, sono già pronti a svolgere un ruolo cruciale nell’educazione digitale della popolazione, offrendo assistenza e formazione personalizzata per chiunque abbia bisogno di migliorare le proprie competenze digitali, dalle operazioni quotidiane alla gestione di pratiche online complesse.L’inclusione digitale è al centro del progetto e l’importanza di questa iniziativa guarda all’evoluzione rapida della società e del mercato del lavoro, dove la capacità di utilizzare internet e i servizi digitali è diventata essenziale. Il progetto si propone di formare cittadini competenti e autonomi nell’uso di tecnologie informatiche, contribuendo a un’inclusione sociale e lavorativa più ampia.