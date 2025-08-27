Inaccessibilità mezzi Adr a un tratto autostradale, vertice al Libero consorzio comunale di Ragusa

Attualità

La Fita Cna ha posto in primo piano la delicata questione: verso una soluzione

Nei giorni scorsi si è tenuto un importante incontro (nella foto) presso la sede del Libero consorzio comunale di Ragusa, promosso dalla Cna Fita, per affrontare le criticità legate all’inaccessibilità dei mezzi Adr a un tratto fondamentale dell’autostrada Modica-Siracusa-Catania. Hanno partecipato il presidente territoriale della Cna Fita Ragusa, Gianni Sallemi, il responsabile territoriale Vincenzo Spatola con il responsabile regionale Cna Fita Sicilia, Giorgio Stracquadanio, la presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, il dirigente Carlo Sinatra, il vicepresidente del Libero Consorzio di Siracusa, Diego Giarratana, e i tecnici di Anas e Cas.

«L’autostrada Modica-Siracusa-Catania rappresenta una dorsale logistica essenziale per la Sicilia – hanno dichiarato Sallemi e Spatola – poiché collega il polo petrolchimico Augusta-Priolo e il porto di Augusta, snodo strategico per la distribuzione di carburanti e merci pericolose in tutta l’isola. Il divieto, in vigore da quasi un decennio, di accesso ai mezzi Adr a causa della mancata messa in sicurezza delle gallerie secondo le direttive europee, causa gravi danni economici e operativi alle imprese di trasporto e disagi significativi per la collettività».