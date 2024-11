Inaugurata la mostra “La Chiesa ragusana e i suoi vescovi”

Società

L'iniziativa nell'ambito delle celebrazioni del Giubileo per i 75 anni di vita della diocesi di Ragusa

Il vescovo monsignor Giuseppe La Placa ha inaugurato ieri la mostra “La Chiesa ragusana e i suoi Vescovi” allestita al Museo della Cattedrale in occasione del Giubileo per i 75 anni della Diocesi di Ragusa. La mostra si potrà visitare sino al 31 gennaio nelle sale del Museo della Cattedrale di corso Italia 87 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il Vescovo ha colto l’occasione per ricordare le celebrazioni del Giubileo e per sottolineare come attraverso le figure dei Vescovi che hanno servito la Chiesa di Ragusa o che la Chiesa di Ragusa ha donato alla Chiesa universale si possa cogliere la ricchezza dei doni che il Signore ha riservato a questa terra. È stato don Giuseppe Antoci, direttore dell’Archivio diocesano e dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali, a illustrare ai presenti la ricchezza e l’importanza dell’esposizione che consente, attraverso le figure dei Pastori, di ricostruire e rileggere anche il tessuto sociale, culturale, storico, economico, religioso e artistico di Ragusa attraverso il trascorrere del tempo.