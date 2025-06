Incendi a Ragusa, situazione critica nei Monti Iblei (video)

Attualità

Le fiamme si sono sviluppate questa mattina dal cimitero di Comiso e da lì si stanno espandendo in varie zone del territorio collinare

Il fuoco si è diffuso questa mattina in contrada Crocilla, in prossimità del cimitero di Comiso. Il forte vento e il gran caldo hanno favorito il diffondersi delle fiamme.

Le stesse nel pomeriggio hanno raggiunto dimensioni importanti sino a quando, in serata, alimentate sempre di più, sono diventate inarrestabili. Tra l’altro, durante le ore notturne, diventa impossibile intervenire per qualsiasi Canadair. E, quindi, bisognerà attendere domani mattina prima che la situazione possa essere contenuta. Sul posto vigili del fuoco, forestale e protezione civile che provano a circoscrivere, per quanto risulta possibile, l’immenso rogo (foto e video Franco Assenza).

