Incendi devastanti a Modica, Cna agroalimentare in campo

Attualità

"Pronti a fornire sostegno a chi sta attraversando un momento complicato"

La Cna agroalimentare di Ragusa esprime la propria solidarietà ai titolari delle imprese che sono rimaste colpite dal devastante incendio scoppiato a Modica nei giorni scorsi e che ha causato ingenti danni. Sono Vincenzo Asta per i panificatori, Federica Muriana per Cna ristorazione e Andrea Giannone per i dolciari a intervenire mettendo in luce tutto il proprio rammarico per i contorni di una vicenda che, nel giro di poche ore, ha distrutto tutto quanto era stato costruito con fatica e con sudore: il riferimento è ai vivai Careno, alle cantine Frasca, alla sala trattenimenti Chimera oltre che al proprietario dell’azienda agricola circostante.