Incendio a Randello, restano ancora presenti alcuni focolai

I vigili del fuoco hanno lavorato durante tutta la notte per cercare di circoscrivere le fiamme

Incendio a Randello, presenti ancora alcuni focolai. Nel corso della notte è stato possibile circoscrivere le fiamme che si sono sviluppate nell’area attrezzata demaniale. “Restano da spegnere – spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco – alcuni focolai non raggiungibili dalla squadre a terra”. Al momento, i vigili del fuoco, che hanno operato anche in orario notturno, sono rimasti sul posto a vigilare sulla evoluzione, in considerazione del probabile aumento del vento.

