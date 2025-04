Incendio tra i boschi degli Iblei: difficili le operazioni dei vigili del fuoco

Roghi

Le fiamme stanno minacciando alcune abitazioni, ma i pompieri sono riusciti, per il momento, a evitare il peggio

Un incendio si è sviluppato nella zona boschiva degli Iblei, nella zona di Giarratana (Ragusa). Le fiamme alimentato dal vento si sono estese in contrada Gianlupo, zona è piuttosto impervia che rende difficile l’intervento dei vigili del fuoco. Impiegato anche un elicottero. In ausilio è intervenuto il Gruppo Alfa di protezione civile di Chiaramonte Gulfi.Le fiamme stanno minacciando alcune abitazioni, ma i pompieri sono riusciti, per il momento, a evitare il peggio. Distrutti alcuni pascoli e zone arboree con ulivi e carrubi.

