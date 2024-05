Inchiesta false residenze a Ragusa, il sindaco Cassì: “Ci riserviamo di valutare la costituzione del Comune come parte civile”

Attualità

Sospesi dall'esercizio di pubblico ufficio due operatori comunali

Inchiesta sulle false residenze, parla il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

“Abbiamo appreso dalla stampa la notizia di sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio per due operatori comunali, nell’ambito di un’indagine per presunte irregolarità nella concessione di residenza anagrafica a stranieri. Se dimostrato, il reato lederebbe gravemente la reputazione del nostro Municipio; per questo ci riserviamo di valutare la costituzione del Comune di Ragusa come parte civile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA