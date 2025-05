Incidente autonomo a Donnafugata (Ragusa), c’è un ferito lieve

Cronaca

Ha perso il controllo del proprio mezzo e si è parzialmente ribaltato

Incidente stradale questa mattina alle 9,30 sulla Strada provinciale numero 13, in prossimità del castello di Donnafugata. Il conducente di un furgoncino ha perso il controllo e si è parzialmente ribaltato. L’uomo alla guida si è ferito in maniera lieve. Soccorso, è stato trasportato all’ospedale di Ragusa. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno messo in sicurezza il veicolo. Gli accertamenti per verificare cosa sia accaduto sono a cura dei carabinieri (foto Franco Assenza).

