Incidente mortale a Pozzallo, perde la vita un uomo di 53 anni

Cronaca

A scontrarsi un camper e un'autovettura

Incidente mortale a Pozzallo. A scontrarsi un camper ed un’auto all’altezza del Primo scivolo, sulla Sp 67. Ad avere la peggio, il conducente dell’utilitaria. Si tratta di un uomo di 51 anni, Orazio Iozzia, residente a Modica. Sul posto l’ambulanza del 118 oltre ai vigili del fuoco, ma per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. Notizia in aggiornamento.

