Incidente mortale a Vittoria, migrante in bici investito da un’auto

Cronaca

L'episodio si è verificato in serata in contrada Diligenza lungo la statale che conduce a Gela

Un incidente mortale si è verificato in serata sul territorio di Vittoria. Un ciclista bracciante agricolo sarebbe stato falciato sulla Ss 115 al km 6 lungo la strada che da Vittoria conduce a Gela. L’episodio si è verificato in contrada Diligenza. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vittoria. Sul posto il nucleo Radiomobile dei Cc. La vittima è un marocchino di 46 anni. Non si hanno ancora informazioni chiare sull’investitore. Sembra che si tratti di un pirata della strada. Ricerche in corso da parte delle forze dell’ordine. Notizia in aggiornamento (foto Franco Assenza).

