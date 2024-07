Incidente mortale ad Acate (video)

Cronaca

L'episodio è accaduto in corso Indipendenza oggi pomeriggio. La vittima è un romeno di 35 anni

Manole Laurentiu: è questo il nome dell’uomo di 35 anni, di nazionalità romena e residente a Niscemi deceduto oggi pomeriggio ad Acate a seguito di un incidente autonomo mentre era alla guida di un’Alfa 156.

Pare che l’uomo procedesse a forte velocità lungo corso Indipendenza proveniente da Marina di Acate. Chi era presente dice di averlo visto sbandare più volte prima che l’auto finisse la sua folle corsa contro un palo della illuminazione pubblica. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto fuori dall’abitacolo, il corpo dell’uomo che è probabilmente deceduto sul colpo. Sono intervenuti anche i vigili urbani e i carabinieri della Stazione di Acate.