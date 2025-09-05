Incidente mortale sulla Ragusana: identificate le due vittime di Malta

dopo la tragedia

Si sono scontrate con la macchina contro un camion

Sono state identificate le vittime dell’incidente di mercoledì sulla Ragusana. Si tratta di Manuel e Doris Buhagiar, di 73 e 69 anni. Lui era un ex agente.

Le due vittime viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris in direzione Ragusa quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Augusta e Lentini, si è scontrata frontalmente con un camion Mercedes che sopraggiungeva dalla corsia di marcia opposta, carico di materiale di risulta.

L’incidente si è registrato due giorni fa lungo la strada statale 194 Catania Ragusa al km 10, poco distante da un rifornimento di carburante in territorio di Lentini.

