Incidente semifrontale sulla Modica-Giarratana, sei persone in ospedale

Cronaca

Le forze dell'ordine indagano per accertare la dinamica del sinistro

Un semifrontale tra due auto si è registrato poco prima delle 20 di ieri sulla Modica-Giarratana. Sul posto sono intervenute tre ambulanze (due di Modica e una di Ragusa). Sei persone sono state portate al pronto-soccorso dell’ospedale Baglieri-Maggiore di Modica per gli accertamenti del caso. Fortunatamente tutte le persone soccorse hanno riportato lievi ferite, solo una ha presentato una ferita più importante alla testa, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Le forze dell’ordine indagano per accertare la dinamica dell’incidente. Le auto hanno subito notevoli danni. Ci sono volute diverse ore per rimuovere le auto dalla carreggiata e riportare il traffico alla normalità.

