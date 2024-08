Incidente stradale notturno a Scoglitti, scontro auto-moto

Cronaca

La peggio è toccata al centauro che è stato ricoverato al pronto soccorso del Guzzardi

Grave incidente stradale ieri sera intorno alle 23,30 a Scoglitti. Secondo le prime ricostruzioni, si sono scontrate, per cause ancora in fase di accertamento, una moto e un’autovettura. La peggio, ovviamente, è toccata al centauro finito rovinosamente a terra dopo l’impatto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 con cui il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi. La polizia è intervenuta per i rilievi e la ricostruzione del sinistro (foto Franco Assenza).

