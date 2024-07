Incidente sul lavoro sulla Comiso-Chiaramonte, operaio di un’azienda agricola muore dopo essere rimasto schiacciato da un tir

Cronaca

E' intervenuto anche l'elisoccorso, ma per il sessantenne non c'è stato nulla da fare

Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina in un’azienda agricola sulla Comiso-Chiaramonte. Per cause in fase di accertamento, un operaio sessantenne, dipendente dell’azienda, è rimasto schiacciato da un autoarticolato. Sul posto anche l’elisoccorso ma per l’uomo nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118, la polizia municipale e i carabinieri. Sembra che l’autoarticolato stesse scaricando la merce.

