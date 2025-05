Incidente sulla Rg-Ct all’altezza di Villa Gerosa, traffico paralizzato

Cronaca

Scontro tra un camion e una utilitaria. Nessun ferito grave

Traffico paralizzato questa mattina sulla Ragusa-Catania all’altezza di Villa Gerosa. Uno scontro tra un camion e una Fiat Punto ha reso difficoltosa, bloccandola a tratti, la circolazione sulla strada statale. Il sinistro è in fase di accertamento per quanto concerne la dinamica. Non si registrano feriti gravi tra le persone coinvolte (foto Rg Og).

