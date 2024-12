Incidenti sul lavoro, la provincia di Ragusa al 61esimo posto in Italia

Cronaca

Gli stranieri soggetti a un rischio quasi triplo rispetto agli italiani

Ragusa è al 61mo posto nelle province con più alto tasso di incidenti mortali sul lavoro. E’ quanto risulta dall’osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre, alla presentazione degli ultimi dati elaborati dal proprio team di esperti che, da sempre, oltre ai numeri evidenzia l’importanza delle incidenze di mortalità della popolazione lavorativa per identificare e mappare le regioni dove è maggiore il rischio di infortunio per i lavoratori. La provincia iblea ha avuto nel 2024 anno 3 incidenti mortali, a fronte di 117043 occupati ed un indice di incidenza di 25,6 (l’incidenza media nazionale corrisponde al numero di infortuni mortali per ogni milione di occupati). La provincia iblea va meglio rispetto al resto della Sicilia, dato che a finire in zona rossa a fine ottobre 2024 con un’incidenza superiore al +25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 27,9 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori) sono: Valle d’Aosta, Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige, Sicilia, Molise e Sardegna. In zona arancione: Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Puglia e Abruzzo. In zona gialla: Lazio, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. In zona bianca: Toscana e Marche. La provincia di Ragusa è in zona gialla.

