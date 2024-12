Infrastrutture in provincia di Ragusa, il segretario generale dell’Ust Cisl Rg Sr Migliore: “Area a rischio abbandono, serve invertire tendenza”

Economia

Le riflessioni del sindacalista in occasione degli Stati generali dell'economia

“Nel sempre più controverso approccio che il mondo del lavoro intrattiene con le problematiche del quotidiano, non possiamo fare a meno di considerare che la città di Ragusa, così come il resto del territorio ibleo, si trovi costretto a fare i conti con un abbandono infrastrutturale che, in questa fase storica, è assolutamente desueto e che non ci aiuta a sviluppare quei percorsi di crescita che pure si renderebbero necessari per guardare al futuro con maggiore serenità”. Parola del neosegretario generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore (nella foto), che, venerdì scorso, nell’auditorium della Camera di Commercio, nel capoluogo ibleo, ha partecipato ai lavori della seconda edizione degli Stati generali dell’economia indetti dal Comune di Ragusa.