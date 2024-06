Attualità

E' la rete di imprese e liberi professionisti che intende moltiplicare le opportunità di network

Inizia da Ragusa il tour regionale di Compagnia delle Opere Sicilia, la rete di imprese e liberi professionisti che sotto la guida del presidente regionale Salvatore Motta intende nei prossimi mesi muoversi per incontrare i territori e così moltiplicare le opportunità di network. “Sinergie. Il valore nasce dalle connessioni imprenditoriali” è non a caso il tema di questo tour che ieri sera ha visto oltre cento partecipanti nella sede del Centro Commerciale Culturale, grazie al patrocinio del Comune di Ragusa, alla presenza anche degli assessori Giorgio Massari, Giovanni Gurrieri e Simone Digrandi.

«Abbiamo scelto di iniziare proprio dalla provincia di Ragusa – ha spiegato il presidente Salvatore Motta – per la sua vivacità imprenditoriale e perché già ora è, dopo la provincia di Catania, il territorio con la rete Cdo più attiva, grazie alla presenza di tanti soci storici sia nell’ambito del profit, che in quello del no profit. Proprio qui dunque pensiamo ci sia il terreno più fertile per far comprendere il valore delle sinergie, come risposta a un momento storico in cui una condivisione dal basso può ricreare fiducia nel futuro e moltiplicare le opportunità di crescita che la Sicilia merita».

«Il nostro compito è diffondere una visione operosa e una cultura di impresa che può essere d’aiuto a tutti, sin dalla dimensione più piccola», ha aggiunto la direttrice di Cdo Sicilia Claudia Fuccio: «Su questo tema stiamo operando sia verticalmente, con filiere come quella dell’agroalimentare e dell’edilizia, sia orizzontalmente, organizzando momenti di networking come questi che possono creare l’occasione di incontri, confronti e collaborazioni. Stiamo lavorando a nuove iniziative che partiranno già dal mese di settembre: apriremo, ad esempio, uno sportello per i bandi europei e rilanceremo la Scuola di formazione per il bene comune che già nella scorsa stagione ha coinvolto proficuamente moltissimi imprenditori e professionisti catanesi».