Iniziative e attività di carattere sociale, dalla Regione finanziamenti per sei Comuni della provincia di Ragusa

Attualità

Fondi per Santa Croce, Giarratana, Monterosso, Scicli, Ispica e Vittoria

Sono ben 239 i Comuni siciliani beneficiari dei contributi relativi alla seconda semestralità circa gli aiuti che la Regione, tramite l’assessorato alle Autonomie locali retto dall’onorevole Andrea Messina, concede per iniziative e attività di carattere sociale, economico e culturale volti alla valorizzazione del territorio richiedente. Per il secondo anno consecutivo, dunque, il disegno di legge presentato dall’onorevole Ignazio Abbate (nella foto) e dal collega di partito on. Carmelo Pace continua a dare i propri frutti consentendo lo svolgimento di centinaia di manifestazioni che da qui ai prossimi mesi coinvolgeranno un po’ tutto il territorio siciliano.