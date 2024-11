Interventi di sistemazione stradale sulla Modica-Scicli e sulla Modica-Giarratana

Attualità

Proficua la collaborazione tra l'on. Ignazio Abbate e il Libero consorzio

Due interventi di sistemazione del manto stradale stanno interessando in questi giorni tratti della Sp 42 (Modica – Scicli) e della Sp 59 (Modica – Giarratana). I lavori, ormai resi necessari dalle condizioni del vecchio asfalto e dall’alto numero di veicoli che vi transitano quotidianamente, sono finanziati dal Libero Consorzio di Ragusa grazie all’interessamento della commissaria Patrizia Valente, del direttore generale Nitto Rosso e dell’ing. Carlo Sinatra.