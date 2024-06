Ispica, a 9 anni si avventura con un piccolo gommone lontano dalla riva: salvato dalla Capitaneria di porto

Cronaca

Evitato il peggio anche al padre del bambino e a una terza persona che si erano avventurati al largo per cercare di recuperarlo

Nel pomeriggio di ieri un bambino di circa 9 anni si è avventurato con il suo gommoncino al largo dell’arenile prospiciente la località “viale Kennedy” del Comune di Ispica, senza riuscire a raggiungere la riva a causa del forte vento e della corrente che imperversavano in zona. I familiari impauriti dalla situazione in atto, notavano che il bambino a bordo del gommone si allontanava velocemente, ed allarmati hanno dato l’allarme alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Pozzallo, che immediatamente attivava il soccorso e disponeva sia l’uscita della motovedetta Sar Cp322 sia la pattuglia da terra, in ausilio.

Alla sala operativa della guardia costiera di Pozzallo giungevano nel frattempo numerose richieste di intervento di altre persone per ciò che stava accadendo, dalle quali si apprendeva che il papà del piccolo bagnante ed un amico di famiglia si erano avventurati al largo con un barchino, alla volta di prestare soccorso e raggiungere il bimbo in pericolo. La locale motovedetta Cp322 arrivata sul posto, dopo breve tempo individuava il gommoncino con a bordo il bambino, evidentemente spaventato, il quale veniva immediatamente recuperato a bordo dell’unità soccorritrice.