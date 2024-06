Ispica, accoltellamento in centro: “Violato un luogo sacro”

Cronaca

La denuncia del consigliere Stornello: "L'episodio è accaduto ieri sera. Un giovane nordafricano ha fatto volare una lama all'indirizzo di un giovane locale, ferito in modo serio ma non in pericolo di vita"

“I Grest sono una festa. Colorano la città, le voci di bambine e bambini che si rincorrono sono il suono armonico del nostro futuro. I Grest (nella foto) sono momenti educativi di straordinario valore e occasioni di inclusione che ci riempiono il cuore. Purtroppo ieri sera, la vigilia del Grest dell’Annunziata (vi sono iscritti circa 300 bambini) è stata macchiata da un accoltellamento. Un giovane di origini nordafricane ha fatto volare una lama all’indirizzo di un giovane ispicese, ferito seriamente ma non in pericolo di vita”. La denuncia arriva dal consigliere comunale Gianni Stornello.