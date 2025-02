Ispica, annullata la misura dell’amministrazione giudiziaria alla Galigroup trasporti e logistica

Attualità

La decisione della Corte d'appello di Catania con riferimento all'azienda del consigliere comunale Galifi di cui il sindaco Leontini aveva chiesto le dimissioni

La Galigroup Trasporti e Logistica Srl rende noto che, nella giornata odierna, la Corte d’Appello di Catania, ha disposto il totale annullamento della misura dell’amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art. 34 CAM disposta il 2 Luglio 2024 dal Tribunale di Catania.

In particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato l’assoluta mancanza di elementi che giustificassero l’applicazione della misura nei confronti dell’azienda, di fatto, certificando, il contesto di trasparenza e di legalità in cui si è sempre mossa la Galigroup e la proprietà aziendale.

Angelo Galifi (nella foto), quale legale rappresentante della Galigroup, e tutta la famiglia Galifi “hanno sempre messo al centro della propria attività imprenditoriale – è scritto in una nota – la legalità e l’etica. L’azienda è e resta impegnata in prima linea nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza che l’hanno da sempre contraddistinta. In questo contesto si innesta l’implementazione del modello organizzativo 231 già in fase di ultimazione, funzionale alla valorizzazione dell’etica e della legalità, innalzando delle barriere di protezione ancora più alte contro fenomeni criminali di ogni genere. Questo percorso aumenterà ulteriormente la reputazione aziendale determinando un accrescimento del rating di legalità. La Galigroup, infine, promuove e sostiene tutte quelle associazioni impegnate nella lotta alla criminalità organizzata e ha avviato uno specifico percorso di iscrizione ad un’associazione antiracket”.