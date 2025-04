Ispica, arrestata una donna per spaccio di stupefacenti

Cronaca

L'abitazione era diventata un punto di riferimento per i consumatori abituali

La continua attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti effettuata dalla polizia di Stato nella provincia iblea ha determinato un arresto, in flagranza di reato, da parte del personale del commissariato di Ps di Modica, ed il sequestro di stupefacente.

A seguito di mirati servizi di appostamento ed osservazione, gli agenti hanno notato un frequente andirivieni di giovani da una abitazione del centro di Ispica, per cui hanno deciso di effettuare un controllo all’interno dell’appartamento. Il controllo domiciliare, effettuato con l’ausilio di una unità cinofila della Questura di Catania, ha consentito di rinvenire 30 grammi di cocaina e 45 grammi di hashish, già suddiviso in confezioni pronte allo smercio, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.