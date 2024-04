Ispica: arrestato ispicese per detenzione, coltivazione e produzione di marijuana

Cronaca

Dilaga sempre di più il fenomeno dello spaccio sul territorio. In campo i controlli accurati dei carabinieri

Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modica, perseverando nella tradizionale attività di polizia finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di competenza, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione, coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti, nello specifico marijuana, un 48enne residente ad Ispica, ma domiciliato nel comune di Noto, coniugato, disoccupato e con precedenti specifici in materia. Nell’ambito della stessa attività e sempre sul territorio di Ispica, i militari hanno provveduto a denunciare in stato di libertà un giovane 20enne del posto, celibe e disoccupato, anch’egli con precedenti di polizia a carico. Gli interessati, resi edotti delle facoltà di legge, sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare presso le rispettive abitazioni e pertinenze. L’uomo aveva occultato in un magazzino adiacente alla sua abitazione 430 grammi circa di marijuana in via di essiccazione, mentre all’interno della propria camera da letto ne custodiva 170 grammi già essiccata e pronta per la cessione, vista anche la disponibilità di una bilancia elettronica da cucina e di un bilancino di precisione. Il giovane ispicese, invece, nascondeva 33 grammi di hashish, suddiviso in 9 dosi, presso un garage nella disponibilità di un suo parente al fine di eludere i controlli degli operatori di polizia che non pochi mesi prima lo avevano denunciato per la stessa tipologia di reato. Notiziate le rispettive Procure della Repubblica competenti, per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre il giovane si farà carico di una denuncia a piede libero. L’obiettivo dei militari della Compagnia di Modica di contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani e i meno giovani ha assicurato, con i risultati della giornata odierna, un importante risultato e, soprattutto, ha dimostrato la proficuità dei servizi esterni dell’Arma, che è giunta fino ai suoi confini territoriali per imporre il rispetto della legalità.

