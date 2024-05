Ispica, arriva Cateno De Luca in un clima di attenzione e confronto

Politica

Il leader del movimento Sud chiama Nord ha illustrato il suo messaggio in vista delle Europee

Ritorna finalmente la Politica a Ispica in un clima di attenzione e confronto grazie alla presenza del leader del movimento Sud chiama Nord Cateno De Luca. Circondato dal suo pubblico di attivisti e simpatizzanti con in testa il coordinatore provinciale Paolo Monaca e i consiglieri comunali e assessori di riferimento del territorio ibleo, Cateno De Luca ha dialogato, da par suo, con i molti concittadini intervenuti con il desiderio di confrontarsi sui temi che appartengono alla vita quotidiana e non solo.

Primo battesimo pubblico in qualità di nuova federata al progetto ScN per la portavoce di Rinascita Ispicese Lucia Franzò. Quest’ultima, anche a nome di Serafino Arena, assente per un grave lutto familiare che ha commosso la città che gli ha attribuito affetto e vicinanza, ha ribadito con forza la convinzione della scelta di unirsi al progetto di Cateno De Luca che sarà declinato sia a livello europeo che locale. “Un progetto – ha ribadito la Franzò – che profuma di libertà, di condivisione e inclusione sociale”.

Anche Paolo Monaca, consigliere comunale e coordinatore di ScN, ha voluto salutare la propria gente che gli ha attribuito un grande apprezzamento per il grande lavoro che sta facendo, giorno per giorno, lavoro che riguarda la sua comunità e l’intera provincia. Un lavoro di denuncia da un lato e di forte proposizione dall’altro finalizzato a incalzare l’amministrazione attuale alle responsabilità del buon governo. Anche Monaca ha evidenziato l’importanza delle Europee e della grande responsabilità che abbiamo come popolo siciliano per l’affermazione della lista Libertà. “L’obiettivo è di confermare l’importante risultato delle ultime elezioni regionali – ha ribadito il coordinatore provinciale Monaca – dimostrando come i siciliani non si pieghino al voto di scambio e alle elemosine del governo Meloni e Schifani”.

Seguendo un preciso filo logico, Cateno De Luca ha preso la parola per illustrare il suo messaggio. Ha spiegato l’importanza strategica delle prossime elezioni europee che, pur apparendo distanti dalle politiche quotidiane, rappresentano invece una piattaforma che condiziona e incide sulle principali scelte di politica nazionale: dall’agricoltura alla pesca, dai servizi alle risorse economiche per finire con la grande crisi del sistema sanitario nazionale della grande sofferenza dei cittadini bisognosi di cure.