Ispica, arriva la “Cena dei cento”

Società

L'iniziativa di beneficenza del Rotary club Pozzallo-Ispica in programma domani sera lungo il corso Umberto I dinanzi al palazzo municipale

Il Rotary club Pozzallo-Ispica ha promosso per domani sera, 23 agosto, a Ispica, in corso Umberto I, la “Cena dei Cento”. Si tratta di una importante iniziativa di beneficenza consistente in un percorso enogastronomico d’eccellenza, destinato esclusivamente a 100 invitati, fissato nel salotto elegante della città. L’obiettivo dell’azione di beneficenza è legato alla raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo da donare al consultorio familiare di Ispica.