Ispica, arrivano 965mila euro per riefficientare i torrenti Sulla e Scardina

Attualità

Il governo regionale ha accolto le sollecitazioni del sindaco e dell'assessore al ramo

Sempre alta l’attenzione dell’Amministrazione Leontini verso la pulizia dei corsi d’acqua pubblici. Grazie all’impulso dall’assessore dott. Massimo Dibenedetto e dal lavoro di squadra attuato con il capo settore geom. Salvatore Nigito, l’amministrativo signora Petrolo e con il geometra Giuseppe Caschetto, che ha seguito minuziosamente gli ultimi lavori di pulizia canali finanziati dall’Autorità di Bacino, il Governo Schifani ha deciso di continuare ad investire sul territorio ispicese, accogliendo le sollecitazioni del sindaco Leontini e dell’assessore Dibenedetto. Finanziato ed autorizzato dal commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ing. Sergio Tumminello l’attuazione di un intervento, dell’importo complessivo di 965.340 euro, che interesserà il riefficientamento del corso d’acqua dei Torrenti Cava Sulla e Torrente Cava Scardina per un tratto di 9,0 km.