Ispica, assemblea provinciale Cinque Stelle sui problemi della Sanità

Attualità

L'on. Campo: "Bisogna cambiare rotta, basta con i tagli e la carenza di personale"

Partecipata assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle, ieri a Ispica, alla presenza del coordinatore regionale Nuccio Di Paola, della senatrice Ketty Damante, della deputata regionale Stefania Campo, del coordinatore provinciale Federico Piccitto, dei Consiglieri comunali di Ragusa e Vittoria, Sergio Firrincieli e Valentina Argentino e del gruppo cittadino con in testa Jose Bellisario. Tema quello della sanità: con ospedali che sono sotto organico di personale oltre al problema delle liste di attesa e della dislocazione dei vari reparti.