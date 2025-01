Ispica, attivata la nuova videosorveglianza

Attualità

Questa mattina la cerimonia alla presenza del prefetto Ranieri e dei massimi esponenti provinciali delle forze dell'ordine

Il prefetto di Ragusa ed i massimi vertici delle forze dell’ordine provinciali (colonnello Carmine Rosciano dei Cc, colonnello Walter Mela della Guardia di Finanza, dott. Terranova in rappresentanza del questore di Ragusa, tenente Emanuela Vaio della GdF Tenenza di Pozzallo, commissario capo della polizia provinciale Antonio Terribile), sono stati presenti all’inaugurazione del nuovo impianto di videosorveglianza realizzato nel Comune di Ispica con i fondi del Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura di Ragusa.

Importante anche la presenza di Maurilio Fava della Confcommercio in rappresentanza dei commercianti e di don Gianni Donzello, don Manlio Savarino e fra’ Pietro Buttitta, in rappresentanza delle parrocchie della città che spesso sono stati scenario di fatti criminosi.

“Ho illustrato al prefetto e agli ospiti intervenuti – dichiara l’assessore alla polizia locale Massimo Dibenedetto – il progetto di videosorveglianza costruito su misura per la nostra città grazie ai suggerimenti del personale del comando di polizia locale, guidata dal comandante Filippo Pancrazi che ha seguito dal primo momento l’iter amministrativo, e degli uomini della Stazione Carabinieri di Ispica, guidati dal luogotenente Cazzin, che ringrazio per le loro importanti dritte. La presenza in città di un gran numero di telecamere e di lettori targhe, rappresenta sicuramente un deterrente contro chi ha intenzioni delinquenziali ed uno strumento investigativo importante a disposizione delle forze dell’ordine. Queste videocamere, associate con quelle di altri progetti in corso, copriranno tutta la città e, quanto prima, anche la fascia costiera”.

“Da oggi sono sotto controllo – continua l’Assessore Massimo Dibenedetto – tutte le piazze, le vie principali, i sagrati delle chiese, le vie di entrata ed uscita dalla città. Da oggi Ispica sarà più controllata e più sicura, a benefici dei cittadini e tranquillità delle famiglie che, fino a tarda ora, hanno il pensiero nei propri figli in giro per la città”.