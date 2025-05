Cronaca

Il rogo in prossimità dello svincolo. E' stato spento dai vigili del fuoco

La squadra operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica è intervenuta sulla autostrada Siracusa Catania in prossimità dello svincolo di Ispica. Un’auto in transito, infatti, si è incendiata per cause in via di accertamento. Il rogo è stato spento.

