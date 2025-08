Ispica, autorizzata la toponomastica nelle zone di espansione della città

Attualità

Il sindaco Leontini: "Iter non semplice, ma siamo arrivati a compimento"

Dopo più di un anno di confronto con gli Uffici della Prefettura di Ragusa è stata emessa l’autorizzazione prefettizia prot. n. 54562 del 14/04/2025 che autorizza il Comune di Ispica all’utilizzo dei toponimi nelle strade della zona di espansione della città. “Siamo intervenuti per chiudere l’iter procedurale che ormai andava avanti da anni. Alcuni dei nomi scelti dalla precedente Amministrazione non sono certamente condivisibili. Li potevamo cambiare, ma abbiamo deciso di dare priorità alle esigenze dei cittadini che da anni attendono l’assegnazione di un indirizzo di residenza e, intervenendo solo nell’integrare le informazioni e planimetrie mancanti, abbiamo accelerato l’iter per avere il prima possibile l’autorizzazione prefettizia”. Lo dice il sindaco Innocenzo Leontini.

“Approfittiamo di questa comunicazione istituzionale – aggiunge il primo cittadino – per ringraziare pubblicamente il prefetto Ranieri per aver seguito l’iter di questa pratica, il vicario e il funzionario Ilaria Amato che hanno seguito questo iter procedurale che non è semplice e richiede tanta attenzione e dedizione nel controllare una ad una le singole schede per intitolazione”.