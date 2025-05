Ispica, bambino cade in un pozzo artesiano: salvato

Cronaca

E' stato un vicino di casa ad accorgersi di quello che era accaduto e a intervenire

Un bambino di 2 anni è precipitato in un pozzo artesiano profondo 2 metri e mezzo e pieno d’acqua a Santa Maria del Focallo, rischiando di annegare. E’ accaduto alcuni giorni fa, ma la notizia è trapelata solo in queste ore. Il bambino, a parte la grande paura, sta bene grazie al tempestivo intervento di un vicino di casa, che lo ha salvato. Il piccolo è stato successivamente soccorso dal personale del 118, che ha effettuato le manovre necessarie per liberarlo dall’acqua ingerita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA