Ispica, cerimonia a Porto Ulisse per ricordare i finanzieri caduti 82 anni fa in occasione dello sbarco anglo-americano

Deposta una corona di allora per onorarne la memoria

In occasione della ricorrenza dell’82° anniversario dello sbarco anglo-americano del 10 luglio 1943 in Sicilia, questa mattina si è tenuta a Porto Ulisse, nei pressi del monumento eretto in memoria dell’Operazione Husky, una cerimonia di commemorazione dei militari della Guardia di finanza caduti nell’adempimento del proprio dovere.

Nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1943, le truppe canadesi sbarcarono a Porto Ulisse. Qui i finanzieri che presidiavano la postazione 56 denominata “Castelluzzo”, sita in prossimità dell’edificio della Brigata della Guardia di finanza, opposero una vigorosa resistenza che costò la vita a quattro Fiamme Gialle (Brigadiere Lorenzo Greco, Finanziere Emanuele Giunta, Finanziere di mare Pietro Nuvoletta e Finanziere di mare Raffaele Bianca) che, per il loro valore nell’affrontare un avversario superiore per forze, equipaggiamento e volume di fuoco, furono decorate al Valor Militare “alla memoria” con una medaglia d’argento e tre di bronzo.