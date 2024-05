Ispica, continua la propria ristrutturazione il movimento Cinque Stelle

Politica

Il coordinamento è stato affidato a Josè Bellisario

Continua la sua ristrutturazione e crescita nei territori il Movimento 5 Stelle della provincia di Ragusa. Dopo la nascita dei tre gruppi territoriali di Ragusa, Modica e Vittoria, comincia a muovere i primi passi anche il gruppo di Ispica che, coordinato da Jose Bellisario, è quasi pronto per essere costituito ufficialmente.

“Stiamo comunque già lavorando e stiamo già facendo politica attiva in città – dice Bellisario –. Non appena raggiungeremo il numero di iscritti previsti dal regolamento procederemo alla strutturazione ufficiale, con la scelta del rappresentante del gruppo e dei referenti ed essere ufficialmente il quarto gruppo territoriale della provincia. Nel frattempo, in collaborazione con la nostra deputata regionale Stefania Campo e con il nostro coordinatore provinciale Federico Piccitto, abbiamo avviato innanzitutto la campagna elettorale per le Europee di giugno, e ci prepariamo a costruire insieme alle altre forze di opposizione l’alternativa all’attuale Amministrazione comunale alle prossime amministrative a cui vogliamo farci trovare pronti”. Prima presenza ufficiale del gruppo territoriale di Ispica, quella di domenica scorsa a Modica, in occasione della presentazione dei candidati alle europee.

