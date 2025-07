Ispica, continua la scerbatura e la pulizia delle banchine lungo la Sp Pozzallo-Marza

Attualità

Il consigliere Galifi: "I lavori sono parte di una programmazione più ampia"

Il Libero consorzio comunale di Ragusa sta portando avanti una programmazione straordinaria di manutenzione su più arterie provinciali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza, decoro e fruibilità della rete viaria, soprattutto in vista dell’intensificazione del traffico nella stagione estiva.L’intervento rientra in un più ampio piano di riqualificazione che interessa diverse strade provinciali del territorio, con lavori di scerbatura, pulizia delle banchine, segnaletica e manutenzione del manto stradale. Si tratta di un’azione organica e coordinata, finalizzata a garantire una viabilità più sicura e ordinata nei comuni costieri e interni della provincia.

Tra i tratti interessati, particolare attenzione è stata riservata alla Strada provinciale 67 Pozzallo-Marza, una delle più trafficate durante il periodo estivo. Dopo il completamento, la scorsa settimana, del primo tratto – che va dal primo scivolo di accesso fino alla località Soda – i lavori sono ufficialmente proseguiti da ieri sul secondo tratto, che si estende da Soda fino a Cirica.Gli interventi in corso consistono nella scerbatura straordinaria, ovvero nella rimozione di erbe infestanti e vegetazione spontanea che si sviluppa lungo i bordi stradali e nelle aree adiacenti. Questa attività si è resa necessaria in seguito alla crescita incontrollata della vegetazione e mira a ristabilire condizioni di sicurezza e funzionalità.

«Questi lavori – dichiara il consigliere provinciale Angelo Galifi (nella foto in alto a destra), delegato alla Viabilità e alle Infrastrutture – sono parte di una programmazione più ampia volta a garantire una maggiore fruibilità e sicurezza delle nostre strade provinciali, in particolare in una zona a forte vocazione turistica come la fascia costiera di Pozzallo e Santa Maria del Focallo – Marza. Intervenire con tempestività sulla vegetazione è fondamentale per prevenire rischi per gli automobilisti e migliorare il decoro dell’area».