Ispica, dopo la rissa intervengono i proprietari del locale: “Siamo profondamente scossi da quanto accaduto”

"Il corretto svolgimento degli eventi è fortemente condizionato dalle buone intenzioni degli avventori"

“Siamo profondamente scossi dalle vicende che hanno riguardato il nostro locale ieri sera”. Lo dicono i titolari de I Mori, dove si è verificata la rissa che sta facendo molto discutere.

“Nonostante il possesso di tutte le licenze necessarie e la predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza – è chiarito ancora in un post su Fb – ci rendiamo conto che il corretto svolgimento degli eventi è fortemente condizionato dalle buone intenzioni degli avventori. Ci schieriamo in maniera forte dalla parte delle autorità per tutelare tutti i ragazzi che si sanno divertire in modo sano. Gli eventi devono essere occasioni di gioia, condivisione ed inclusione. Ci uniamo al vostro sgomento, per il senso di incertezza che quest’oggi si percepisce, e chiediamo a tutti di riflettere profondamente. Il tema della sicurezza sociale è sempre più scottante e impattante e probabilmente ci chiede di arrivare ad un periodo di evitare totalmente le occasioni di socialità, con pessime ripercussioni sui giovani”.

