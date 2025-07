Ispica e gli immobili comunali in stato di abbandono o non utilizzati nel cuore del centro storico, Galifi e Milana interrogano il sindaco

Attualità

"Ci piacerebbe comprendere quali sono le prospettive future rispetto a una problematica che incide dal punto di vista dello sviluppo economico"

I consiglieri comunali Angelo Galifi (nella foto) e Salvatore Milana, nell’esercizio delle proprie erispettive competenze, interrogano il sindaco Innocenzo Leontini in merito alla valorizzazione eall’utilizzo immediato degli immobili comunali in stato di abbandono o non utilizzati, con particolareriferimento ai chioschi di Piazza Unità d’Italia e Piazza Mazzini e all’ex Mercato.

Nel territorio comunale di Ispica insistono diversi immobili di proprietà comunale attualmenteinutilizzati o in stato di abbandono;

Tra questi, si segnalano in particolare i chioschi di Piazza Unità d’Italia e Piazza Mazzini el’immobile dell’ex mercato;

Tali strutture costituiscono un patrimonio pubblico che potrebbe offrire significativeopportunità sotto il profilo economico, sociale e urbanistico;considerato che:

Il perdurare dello stato di inutilizzo: compromette il decoro urbano e l’immagine della città;

comporta una perdita economica per il bilancio comunale;

limita le opportunità di sviluppo e di iniziativa imprenditoriale, specie tra i giovani;

In un contesto finanziario complesso, ogni risorsa patrimoniale dovrebbe essere attivata evalorizzata a beneficio della collettività;

Il chiosco di Piazza Unità d’Italia, recentemente chiuso, rappresentava un punto di riferimentoimportante per cittadini e turisti, specie nei mesi estivi;“Tutto ciò premesso e considerato, con la presente interrogazione – scrivono Galifi e Milana – chiediamo all’Amministrazionec o m u n a l e :

Se sia stata avviata o si intenda avviare una ricognizione completa degli immobili comunali nonutilizzati, con valutazione dello stato strutturale, della funzionalità e della potenzialeredditività; Se si intenda predisporre un piano strategico di valorizzazione e riutilizzo degli immobili,anche mediante pubblici avvisi rivolti a cittadini, imprese e associazioni del territorio; Quali interventi urgenti siano previsti, in particolare per il chiosco di Piazza Unità d’Italia,affinché venga nuovamente reso fruibile nel corso dell’attuale stagione estiva; Se si stia valutando un affidamento temporaneo di tale struttura, prevedendo:

l’apertura giornaliera per almeno 16 ore,

la predisposizione di spazi e attività per bambini e famiglie,

un’offerta di servizi capace di attrarre cittadini e visitatori”.

