Ispica e il caso bandiera blu, Cugnata a difesa di Leontini

Il segretario provinciale di Forza Italia dice la sua sulla vicenda che sta facendo discutere la politica locale

Il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata (nella foto da sinistra con Leontini), interviene sulla questione della bandiera blu che non è stata riconfermata al Comune di Ispica per il 2025. “Dico la mia – sottolinea Cugnata – a tutela dell’azione amministrativa del sindaco Innocenzo Leontini. Un Comune che, negli ultimi quattro anni, ha sempre ottenuto la bandiera blu mentre in questo quinto anno, con i parametri risultati addirittura migliori di quelli precedenti, non riesce ad acquisire il risultato per un fatto meramente burocratico, subendo, dunque, un danno oggettivo. Aggiungo che non solo non riesce ad acquisire il contributo previsto, ma il disagio legato all’immagine è potenzialmente superiore al primo aspetto perché, al giorno d’oggi, sappiamo che i turisti si muovono seguendo certe indicazioni. Siccome in queste ore, nel corso di una riunione di maggioranza a palazzo della Provincia, ho avuto modo di puntualizzare che l’ente di viale del Fante deve tornare a essere centrale per quanto riguarda lo sviluppo di questo territorio, è opportuno che l’ente entri a fare parte di certi ambiti come possono essere il Consorzio universitario e la Srr e, nello specifico, la società Iblea Acque. Cioè, è opportuno che la Provincia ritorni a gestire la governance di questi enti a garanzia dei Comuni iblei stessi. Intervengo a difesa di Leontini, dunque, perché quanto accaduto va posto sotto attenzione e deve essere valutato se è in qualche modo recuperabile”. Il segretario provinciale Cugnata, inoltre, aggiunge che convocherà i consiglieri comunali forzisti e il consigliere provinciale berlusconiano per discutere approfonditamente la questione riguardante l’erogazione idrica con specifiche verifiche nei singoli Comuni.

