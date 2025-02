Ispica e il furto con spaccata al bar di via Colombo, Confcommercio: “Situazione preoccupante”

Attualità

I vertici provinciali dell'associazione di categoria incontreranno domani il questore Giambra

I vertici provinciali di Confcommercio Ragusa, guidati dal presidente provinciale Gianluca Manenti, mettono ancora una volta in evidenza la notevole preoccupazione degli operatori economici presenti sul territorio a causa dei numerosi furti con spaccata che continuano a ripetersi. “L’ultimo – sottolinea Manenti – appena questa mattina, all’alba, in un bar di Ispica. Ai titolari la nostra solidarietà. Il modus operandi è sempre lo stesso. I danni sono pesantissimi. Oltre a quello che viene sottratto, infatti, occorre considerare le spese da sostenere per rimettere in piedi le parti danneggiate. E sono costi che incidono in maniera pesante nei budget mensili delle varie attività”.