Ispica, è Katia Ingoglia la vittima del mortale sulla Pachino-Pozzallo

Era dipendente del Comune di Pachino. Aveva 59 anni

È una dipendente comunale di Pachino, Katia Ingoglia (nella foto), la vittima dell’incidente mortale in moto verificatosi stamani a Santa Maria del Focallo, in territorio di Ispica. Il grave incidente stradale avvenuto lungo la Pachino-Pozzallo ha visto coinvolti due coniugi di Pachino. La donna, dipendente comunale, sbalzata dalla moto in seguito all’impatto, è deceduta sul colpo, mentre il marito ha riportato ferite gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto. Il motociclista avrebbe impattato contro uno specchio posto al limite della carreggiata per segnalare le immissioni da una strada laterale. Il sinistro all’uscita di una curva. Katia aveva 59 anni, il marito ne ha 61 e versa in gravi condizioni; è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

