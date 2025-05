Ispica e la casa sgomberata, Moscato e Santoro (FdI): “La sicurezza una priorità assoluta per il territorio”

Attualità

"Primo concreto risultato in provincia dell'applicazione del pacchetto sicurezza"

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giovanni Moscato, e il coordinatore cittadino di Ispica, Marco Santoro, esprimono piena soddisfazione per l’importante risultato ottenuto grazie al costante e qualificato lavoro delle forze dell’ordine, che hanno oggi restituito una casa occupata abusivamente alla legittima proprietaria.

Il tempestivo intervento, reso possibile grazie all’applicazione del decreto “pacchetto sicurezza” entrato in vigore lo scorso 12 aprile e fortemente voluto dal Governo Meloni, rappresenta il primo concreto risultato in provincia di Ragusa. In particolare, il lavoro svolto dai poliziotti del commissariato di Modica, sotto la direzione della Procura della Repubblica, è stato lodevole: grazie alla loro pronta azione e all’accurata indagine, l’immobile è stato rapidamente sgomberato e restituito alla legittima proprietaria, evitando ulteriori danni e garantendo giustizia. Questo intervento è un chiaro esempio di come la sicurezza rappresenti una priorità assoluta per il nostro territorio, e di come la collaborazione tra Istituzioni e forze dell’ordine possa dare risultati concreti.