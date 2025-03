Ispica e la nuova zona artigianale, Confcommercio: “Sarà volano per lo sviluppo”

Economia

Una delegazione dell'associazione è stata presente alla cerimonia di consegna dei lavori

Giornata storica per la città di Ispica, che segna un nuovo capitolo nello sviluppo economico locale con la consegna dei lavori della zona artigianale. Un progetto atteso da anni che punta a valorizzare l’imprenditoria locale, creando spazi produttivi moderni, stimolando investimenti e rafforzando il tessuto occupazionale del territorio. All’iniziativa tenutasi a palazzo di Città ha preso parte una delegazione del direttivo di Confcommercio Ispica, composta dai vicepresidenti Francesco Fidelio e Rossana Cannata e dai consiglieri Piero Barone e Gianfranco Canto. Durante la conferenza stampa, il vicepresidente Francesco Fidelio ha dichiarato: “Finalmente la città si è dotata di uno strumento che potrà fare da volano per la crescita sia a livello occupazionale che in termini di qualità e sicurezza del lavoro. Sarà ora compito di noi imprenditori far sì che questo si avveri”.