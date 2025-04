Ispica e la prevenzione nella lotta contro il cancro, presentato il progetto ideato da Oncoibla in partnership con Rotaract

Attualità

"Occorre pensare in positivo, evidenziare ciò che funziona e lavorare assieme per migliorare le criticità"

Interessante e partecipato convegno quello tenutosi ieri al Mercato di Ispica dal titolo Noi ci siamo – Uniti contro il Cancro progetto ideato da Oncoibla in partnership con Rotaract Ispica Pozzallo e l’associazione Futura.

“Il progetto – spiega il dott. Antonio Lucenti oncologo dell’Asp di Ragusa e vicepresidente di Oncoibla -nasce dalla storia di Oncoibla che sin dalla sua fondazione nel 1990 si è interessata del supporto ai pazienti oncologici e anche di prevenzione, e in questo contesto si inserisce il progetto che ha appunto l’obiettivo di far conoscere alla popolazione quali sono i mezzi a disposizione dei cittadini per arrivare a sconfiggere nella prima fase il cancro e sopratutto a prevenirlo effettuando gli screening necessari”.

Il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini, in qualità di massima sanitaria autorità locale, ha salutato con soddisfazione l’iniziativa lodando il lavoro svolto dall’assessore Massimo Dibenedetto in qualità di coordinatore del progetto e sottolineando la cooperazione virtuosa tra le associazioni e le istituzioni che è fondamentale per diffondere nei cittadini il messaggio importante della prevenzione e di un corretto stile di vita.

“Occorre pensare in positivo, evidenziare ciò che funziona e lavorare assieme per migliorare le criticità – ha dichiarato Massimo Dibenedetto – Fare rete ed il confronto tra cittadini, associazioni ed istituzioni può essere un ottimo strumento per migliorare il grado di servizio offerto alla collettività”.

Ispica quindi è diventata per un giorno punto di riferimento e di confronto della sanità provinciale ma anche regionale. Al convegno infatti è intervenuto il dott. Salvatore Iacolino, dirigente generale dell’assessorato regionale alla Sanità Dipartimento per la pianificazione strategica che prima di partecipare all’iniziativa aveva approfittato della sua visita in provincia per effettuare un sopralluogo negli ospedali di Ragusa e Modica interessati da lavori di ammodernamento proprio nel Reparto di Radioterapia oncologica.

“La mia presenza qui oggi – ha dichiarato il dott. Iacolino – vuole testimoniare la vicinanza della Regione al territorio ragusano con cui c’è da sempre una forte collaborazione. Ho potuto constatare con mano questa mattina come stanno procedendo i lavori di ammodernamento che si stanno portando avanti con i fondi Pnrr, e ascoltato le esigenze del territorio. E adesso siamo qui per ascoltare anche le associazione perché è importante che possano avere una voce in capitolo su un tema fondamentale come quello della prevenzione del cancro”.

“La Regione – ha sottolineato Iacolino – ha adottato nel tempo i Pdta percorsi diagnostici terapeutici assistenziali nei quattro tumori più importanti, vi è una rete che opera a livello regionale con una dimensione importante e con un concorso responsabile delle aziende sanitarie. Recentemente con il Piano nazionale per l’accesso alle cure sono stati stanziati 41 milioni di euro per gli screening oncologici. La direzione aziendale dell’Asp di Ragusa-ha concluso Iacolino- sta lavorando bene e questa sintonia si manifesta concretamente nella capacità operativa di risolvere i tanti problemi che affliggono un sistema che è fragile, estremamente complesso ma è anche molto dinamico e sta dando risultati importanti sia in termini di prevenzione che di accesso alle cure”.

E dell’importanza della prevenzione hanno parlato nei loro interventi i relatori del convegno a cominciare dalla dottoressa Francesca Catalano direttore senologia ospedale Cannizzaro Catania a dimostrazione di come il progetto abbia un respiro regionale. Fare rete infatti è l’obiettivo principale del progetto perché solo collaborando si possono ottenere dei risultati. Ed infatti la collaborazione con l’equipe del Cannizzaro guidata dalla dottoressa Catalano avviata ormai da anni dall’Asp di Ragusa ha dato risultati molto positivi. La Catalano ha parlato dell’importanza delle Breast Unit ovvero le unità di senologia all’interno della quale la paziente, affetta da tumore mammario, viene presa in carico e trova tutti gli specialisti in ambito senologico che si prendono cura della sua malattia, come il radiologo senologo dedicato, il chirurgo che fa solo interventi alla mammella, l’anatomopatologo e l’oncologo dedicato.

Dell’importanza dello screening ha poi parlato la dottoressa Sonia Cilia direttore epidemiologica e profilassi Asp Ragusa mentre la dottoressa Mariachiara medici biologa nutrizionista e socia del Rotaract Club Pozzallo Ispica con delega ai progetti Benessere/Salute/Sostenibilità ha evidenziato l’importanza di uno stile di vita sano.

Gli interventi tecnici sono stati conclusi dalla dottoressa Anna Corallo Radioterapia oncologica dell’Asp di Ragusa che ha fortemente voluto questo momento di confronto fra tutti coloro che hanno partecipato al progetto e che ha illustrato i risultati della prima fase di questa iniziativa che ha obiettivo quello dell’attivazione del progetto di estetica oncologica per aiutare le donne affette da tumore ad affrontare anche un altro aspetto derivante dalle cure a cui devono sottoporsi, un aspetto che può sembrare più superficiale quello estetico, ma che invece è importante nelle pazienti oncologiche che vedono il loro corpo cambiare, per affrontare con positività la cura perché anche l’aspetto psicologico è fondamentale nel percorso terapeutico.