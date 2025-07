Ispica e la programmazione estiva, Confcommercio a confronto con l’amministrazione comunale

Attualità

Il presidente sezionale Maurilio Fava ricevuto dall'assessore al Turismo Lorenzo Ricca

Il presidente della sezione Confcommercio di Ispica, Maurilio Fava, accompagnato dai consiglieri Giuseppe Tori e Piero Barone, componenti del direttivo, è stato accolto (nella foto), nei giorni scorsi, a palazzo di Città, dall’amministrazione comunale, partecipando a un incontro avente a oggetto il cartellone degli eventi estivi. Erano presenti l’assessore al Turismo, Lorenzo Ricca, delegato sulla materia, assieme al vicesindaco Tonino Cafisi e all’assessore Marco Santoro. Riflettori puntati, dunque, sul cartellone dell’Estate ispicese e sulla necessità di coinvolgere in maniera attiva gli operatori commerciali.