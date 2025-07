Ispica e la via Statale pericolosa, il consigliere Stornello presenta interpellanza

Attualità

"Il manto stradale è caratterizzato da buche profonde"

Nel tratto di via Statale (nella foto) che attraversa Ispica è messa a rischio la sicurezza stradale. Lo rileva il consigliere comunale del Partito Democratico, Gianni Stornello, in un’interpellanza rivolta al sindaco. Stornello, in particolare, segnala che “il tratto comunale finale di via Statale in direzione Modica risulta pericolosamente danneggiato, con buche notevolmente profonde specie ai lati della carreggiata” e che “il manto stradale della curva fra la Rotonda Caduti di Nassirya e la cosiddetta “Salita del taglio” è usurato al punto da essere seriamente sdrucciolevole”.

Il consigliere del Pd evidenzia che “per evitare le buche del tratto all’uscita di Ispica in direzione Modica gli automobilisti sono istintivamente indotti ad occupare la parte centrale della carreggiata, col rischio di scontrarsi frontalmente con chi, proveniente in senso inverso, compie la stessa deviazione” e che “basta una minima quantità di pioggia per rendere viscida la curva fra la Rotonda Caduti di Nassirya e la cosiddetta “Salita del taglio”, al punto che, quando piove, molti mezzi si scontrano perché fuori controllo”. Stornello chiede “se l’Amministrazione ha contezza dei pericoli rappresentati dai due suindicati tratti di via Statale; quali concrete azioni di manutenzione intende attuare per garantire la sicurezza nei due punti segnalati ed evitare alle casse comunali l’esborso degli inevitabili risarcimenti derivanti dai malaugurati sinistri che si potranno verificare e i tempi entro i quali l’Amministrazione prevede di intervenire in considerazione del carattere di estrema urgenza dei due interventi”.